Los ismaelistas

Por. Dora de la Cruz

El escenario político en Tamaulipas merece someterse a un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para evaluar a los personajes que hoy ocupan espacios de decisión y hacer un balance, de factores positivos y negativos, así como identificar que la oposición no está al interior del movimiento de Morena.

Seguramente este ejercicio permitiría conocer quiénes mantienen lealtad y convicción con el movimiento político y distinguirlos de quienes priorizan intereses personales o de grupo. También serviría, para que quien tenga que tomar decisiones lo haga y cierren filas ante las próximas elecciones intermedias del 2027.

Hoy en algunos municipios de Morena, están incluyendo en sus gabinetes a personajes del enemigo político, el Partido Acción Nacional, lo que incluso, podría tratarse de una estrategia para tener información de primera mano; por eso es impensable que se hagan tratos laborales con quienes están plenamente identificados; de no tener información sobre quiénes son, o de dónde vienen, no se puede acusar a los contratantes; ¿desconocen el origen, tienen compromisos con las personas, o literal les vale?

En Matamoros se habla, por ejemplo, en el área de Comunicación Social del alcalde Beto Granados, de una mujer identificada abiertamente con el Partido Acción Nacional. Su trayectoria política no es un secreto; inició durante el llamado gobierno cabecista, desde un espacio de comunicación en el Poder Legislativo, y su cercanía con esa fuerza política ha sido pública. La inconformidad de colaboradores cercanos al alcalde se ha manifestado; dentro y fuera del gobierno municipal hay voces que cuestionan que desde el área estratégica de comunicación, se esté sumando al proyecto del alcalde a perfiles con militancia panista activa; para algunos, se trata de una jugada estratégica de la oposición para tener acceso a información clave y continuar con su operación de guerra sucia.

El caso de Carlos Peña Ortiz, es más que obvio que trabaja en contra del gobierno, que están haciendo alianza familiar, pero además, andan buscando el cobijo de Movimiento Ciudadano y de José Gómez Leal, el cuñado del ex gobernador Francisco “N”, con quienes continúan haciendo acuerdos políticos. En este municipio, el edil está en contra de todo lo que venga de Morena y piensa que con su estructura familiar logrará sacar a su candidata, haciendo alianzas con otros partidos como el Verde.

En el poder legislativo, algunos diputados de Morena, como Ursula Salazar Mojica, Marco Gallegos y Gabriela Regalado Fuentes, ahora llamados el bloque de los ismaelistas, parece que su lealtad no pasó la prueba y prefirieron votar en contra de una ley que limita la presentación de las iniciativas por la vía de la correspondencia.

Como las hacen llegar los diputados faltistas, tal ese el caso de Ismael García Cabeza de Vaca, los tres votaron en contra, lo que demuestra que si hay que contar con ellos y ellas, mejor no cuenten.

La iniciativa fue presentada durante el Congreso Itinerante en Matamoros. De los siete diputados del Partido Acción Nacional, sólo uno asistió a la sesión.

La propuesta plantea que las y los diputados presenten sus iniciativas directamente en el Pleno legislativo -salvo alguna excepción que no supere las cuatro por periodo-, con el propósito de que expongan y expliquen sus argumentos ante sus pares, en lugar de enviarlas únicamente por escrito. La intención es que el debate se realice de manera presencial y abierta, dentro del propio órgano legislativo.

Este tipo de decisiones y movimientos políticos deben ser evaluados de forma interna. Morena necesita revisar sus perfiles, definir responsabilidades y mantener cohesión en sus estructuras. El objetivo es evitar contradicciones o posiciones que operen en sentido contrario al proyecto desde el interior y fortalecer la unidad rumbo a los próximos procesos electorales. Conocer y reconocer lealtades y disposiciones se ve saludable en el momento de la agenda político-electoral actual.