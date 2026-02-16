Martes sin agua desde el Hospital Torre Cantú hasta la Maseca en Altamira

El corte iniciará a las 07:00 horas y concluirá, de forma preliminar, a las 19:00 horas del mismo día

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Suspenderán el suministro de agua en 160 colonias y fraccionamientos de Altamira este martes 17 de febrero.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) realizará el cambio de una tubería de 30 pulgadas, labor que obligará a suspender la operación de la planta potabilizadora DUPORT.

El corte iniciará a las 07:00 horas y concluirá, de forma preliminar, a las 19:00 horas del mismo día. El área impactada abarca un amplio polígono que inicia en el Hospital General de Altamira Rodolfo Torre Cantú y se extiende hasta el sector Francisco I. Madero.

El gerente general del organismo, Gabriel Arcos Espinosa, detalló que estas acciones forman parte de un plan para renovar la infraestructura hidráulica obsoleta.

“Estaremos cambiando una línea de 30 pulgadas, de material muy arcaico, que necesitamos reemplazar porque en cualquier momento puede fallar y es preferible hacerlo en este momento para evitar en lo sucesivo problemas. Hay que entender que habrá algunas colonias y sectores donde la reanudación del servicio tardará un poco más por la normalización de la presión debido a su lejanía”.

Tras el cierre de las líneas de 20 y 24 pulgadas, el sistema requerirá un periodo de recuperación.

Las autoridades estiman que el restablecimiento del servicio y la presión adecuada tome entre 12 y 48 horas adicionales después de que finalicen los trabajos técnicos.

El funcionario solicitó a la población de los sectores afectados que tome las previsiones necesarias de almacenamiento. Con esta ampliación en la capacidad de bombeo y la sustitución de tuberías antiguas, la planta DUPORT mejorará el suministro de agua hacia los distintos puntos de la ciudad.