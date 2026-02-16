Multa por conducir alcoholizado costará 7,500 pesos en Altamira

El objetivo central es la prevención de accidentes mediante la vigilancia estricta de los conductores

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Tránsito de Altamira retomará los operativos de alcoholemia de forma sorpresiva.

El director de la corporación Santiago Cerecedo Maya, detalló que la multa por conducir bajo los influjos del alcohol será de 7,500 pesos.

Aseguró que el objetivo central es la prevención de accidentes mediante la vigilancia estricta de los conductores.

A diferencia de periodos anteriores donde solo hubo amonestaciones, ahora se aplicarán infracciones.

Los dispositivos de medición, entregados por la Jurisdicción Sanitaria, cuentan con la calibración necesaria para su uso inmediato.

El funcionario advirtió que el operativo funcionará en cualquier momento para evitar conductas de riesgo.

“Los equipos nos lo proporciona la Jurisdicción Sanitaria y ellos hacen las calibraciones, podemos iniciar en cualquier momento y no solo puede ser el fin de semana, sino en cualquier día”.

El costo por conducir bajo los efectos del alcohol tendrá un impacto severo en el bolsillo de los infractores. Además de la sanción económica, la autoridad retirará el vehículo de la circulación según el estado del automovilista.

“Hubo un tiempo donde solo hacíamos apercibimientos a quienes eran detenidos y la multa anda en 7,500 pesos y la unidad será retenida”.

Aunque el exceso de velocidad y el uso del celular son las causas principales de percances recientes en Altamira, la corporación busca erradicar la combinación de alcohol y el volante.

Esta previsto que en los operativos participarán los elementos de la Guardia Estatal, personal de grúas y organismos como la Canaco para dar transparencia al proceso.