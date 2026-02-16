Ofrece Guardia Estatal sueldos de hasta $26 mil en Tampico

Cada lunes de cada mes, instala un módulo informativo en la Plaza de Armas de Tampico, de 10:00 a 15:00 horas.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Con un sueldo que supera los 26 mil pesos mensuales, la Guardia Estatal de Tamaulipas mantiene activo su reclutamiento en el primer cuadro.

La corporación ofrece plazas con sueldo competitivo para tres perfiles: Guardia Estatal, cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad, y Guía Técnico, con prestaciones superiores a la media del sector público.

Los sueldos mensuales son:

Guardia Estatal: $26,176.75

Vigilancia, custodia y seguridad: $25,736.00

Guía Técnico: $18,836.00

Entre las prestaciones y beneficios que ofrece la corporación de seguridad, se encuentran:

Vacaciones: 20 días (dos periodos)

Servicio médico del ISSSTE

Aguinaldo: 60 días (dos periodos)

Prima vacacional: 20 días

Bonos (útiles escolares, Día del Niño, Madre y Padre)

Beca para hijas e hijos

Capacitación continua y especializada

Plan de carrera y ascensos y seguro de vida.

Durante el curso de formación se otorgan estímulos:

Beca de $30,000 (Guardia Estatal);

$22,000 (Vigilancia, custodia y seguridad y Guías Técnicos).

También se brindan alojamiento, alimentación y servicio médico (becas diferidas durante el curso).

Entre los principales requisitos, se encuentran:

Ciudadanía mexicana por nacimiento (sin otra nacionalidad)

Bachillerato concluido

Notoria buena conducta; sin sentencia por delito doloso

Edades: 18 a 40 años (Guardia Estatal y Vigilancia); 26 a 45 años (Guía Técnico)

Estatura mínima: 1.69 m hombres / 1.55 m mujeres

La Guardia Estatal pide la siguiente documentación a las personas interesadas en sumarse a sus filas.

*Acta de nacimiento

*Cartilla liberada del *Servicio Militar Nacional (incluida media cartilla)

*INE

*Comprobante de estudios

*Currículum vitae

*Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Quienes se interesen en incorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas pueden solicitar informes en las redes “Únete a la Guardia Estatal Tamaulipas” o al número telefónico: 800 122 23 36 (8:00 a 20:00 h).