Pastizal se incendia en Pueblo Viejo

Personal de Protección Civil intervino para evitar que el fuego se extendiera más por el predio.

Por. Benigno Solís/La Razón

VERACRUZ.- Un incendio en un pastizal se registró la tarde del domingo, en un sector del municipio de Pueblo Viejo, Veracruz.

El siniestro ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas y fueron vecinos del área quienes reportaron lo que sucedía en el sitio.

Los elementos de la dependencia municipal acudieron al lugar y una vez en el mismo comenzaron a trabajar.

Con potentes mangueras lanzaron agua hacia los matorrales que las llamas devoraban.

El pasto seco ayudaba a que el fuego avanzara.

Sin embargo, lograron controlar la situación momentos después.

No se descarta que el incendio iniciara por una quema de basura que se salió de control.