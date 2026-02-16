Poderoso incendio provocaría cierre de la carretera Cd Victoria- Monterrey

Al lugar también se trasladaron elementos de Protección Civil Estatal, Servicios Públicos de Güémez, personal de la Guardia Estatal y una motobomba del municipio

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria.- Elementos de Protección Civil del municipio de Güémez realizan intensas labores para controlar un incendio registrado a un costado de la carretera a Monterrey, a la altura del poblado Plan de Ayala.

El siniestro fue reportado a las 18:00 horas de este lunes 16 de febrero, luego de que habitantes de la zona solicitaron apoyo, debido a que el fuego alcanzó un olmo de considerable altura.

De acuerdo con el reporte, al lugar también se trasladaron elementos de Protección Civil Estatal, Servicios Públicos de Güémez, personal de la Guardia Estatal y una motobomba del municipio.

Las autoridades evalúan el cierre de la carretera para llevar a cabo las maniobras necesarias.

La alerta se debe a que el árbol en llamas representa un peligro para los cables de alta tensión que cruzan por esa zona, los cuales son de gran importancia, ya que abastecen de energía eléctrica al norte del estado y a una parte del centro del país.

Se informó que, una vez que el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) proceda a cortar la energía, los cuerpos de emergencia continuarán con las tareas para sofocar el fuego.