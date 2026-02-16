Quien sea, menos Beto Prieto

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Ciertamente aún falta tiempo para que al menos de manera certera se vayan conociendo a las y los candidatos de MORENA que disputarán los cargos de alcaldías y diputaciones locales en la elección del 2027,sin embargo ya en algunas ciudades de acuerdo a información que logramos recabar por parte de diversas agrupaciones y algunas cámaras empresariales y de comercio ya se puede ir dando una idea de quienes podrían estar en las ternas que seguramente contendrán el dia “D”.



En medio de este contexto llama y mucho la atención lo que pueda ocurrir en algunas ciudades sobre todo en las “llamadas” grandes donde se concentra la mayor cantidad del electorado de la entidad siendo el rubro presupuestal otra parte igual de importante para lograr el control político y con el ello el poder total con todo y lo que ello signifique, de ahí la trascendencia de ganarlas, es decir, teniendo los votos y la lana lo demás es cosa juzgada además por si algo faltara de sobra es sabido que si algo ha hecho el morenismo a lo largo de sus nueve años de vida política, es apoderarse de las instituciones, tribunales ya sean políticos, administrativos y judiciales habidas y por haber y eso a querer o no les da una enorme confianza.



Por supuesto que la primera ciudad que reúne estas características es Reynosa la cual pese a que supuestamente pertenece al partido en el poder, en los hechos parece ser lo contrario por lo mismo se sabe que el morenismo mayor va en busca de quitar en la próxima elección el control absoluto a quienes hoy lo detentan entiéndase al alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ y su madre la senadora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ por mucho la mano que mece la cuna.



Por lo pronto se barajan para acceder a la alcaldía nombres como el de MAGALY DEÁNDAR, CALUDIA HERNANDEZ, MARCELO OLAN, BETICO VALDEZ, y HUMBERTO PRIETO HERRERA entre otros, siendo por el momento este último de acuerdo a la información proporcionada el más cuestionado a tal grado que ya se dice y cada vez con mayor insistencia entre la ciudadanía reynosense que cualquiera menos el diputado BETO PRIETO, así de ese tamaño.



Lo anterior se recrudece luego que se supo entre otras muchas cosas de la intensa ola de corrupción en la cual el mentado diputado presuntamente avalo y protegió a miembros principales de su familia y así pues como.



En tanto hartamente contagiosas las emociones todas muy positivas por cierto que una día sí y otro también verte el Secretario de Turismo estatal BENJAMIN HERNANDEZ respecto a la bondades turísticas existentes en el estado, mismas que dicho por él mismo han dejando miles de millones de pesos en derrama económica bien todo, pero igual valdría la pena que con esa misma emoción dijera cómo se invierten los millones, lo anterior porque nos dicen que en algunas zonas del sur principalmente , nomas no se ven, en fin.



En otro asunto con el único propósito de fortalecer la eficiencia del uso del agua y consolidar la infraestructura hidroagrícola en la frontera norte del estado, el secretario de Recursos Hidráulicos RAUL QUIROGA encabezó una reunión de trabajo con presidentes y gerentes de las Asociaciones Civiles de Usuarios del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan y el especialista en Tecnologías de Sustentabilidad FRANCISCO VALDEZ.



El evento se desarrolló dentro del marco del convenio de colaboración para la tecnificación del distrito, estrategia impulsada por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y respaldada por el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Un objetivo que se persigue es modernizar la infraestructura hidroagrícola y garantizar asimismo la sustentabilidad hídrica.



De igual manera se informó que el distrito cuenta actualmente con sistemas de tecnificación multicompuertas que permiten la producción de cultivos, como algodón, maíz en grano y pasto buffel entre otros.



En tanto con el motivo de construir confianza, prevenir el delito y conocer las necesidades de seguridad de vecinos, La Guardia Nacional y Guardia Estatal iniciaron esta semana recorridos de proximidad y diálogo con la ciudadanía en Victoria.



La estrategia implementada en la Mesa de Seguridad Municipal a propuesta del alcalde LALO GATTAS BÁEZ, tiene como objetivo atender la incidencia delictiva y fortalecer la cultura de la denuncia mediante el diálogo directo con la sociedad civil.



Durante un recorrido por el Fraccionamiento Alta Vista personal de ambas corporaciones policiacas conocieron de voz de los vecinos la problemática de la alta incidencia de robos a casa habitación, negocios en vía pública y autopartes que se registran en dicho sector. Asimismo se puso al servicio de los residentes los números de emergencia 911 y 089 de denuncia anónima para el reporte de delitos.