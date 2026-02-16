Refuerzan vacunación contra el sarampión en la zona norte de Tampico ante alta demanda

La inmunización también se realiza en unidades de salud de Tampico y de Ciudad Madero.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante la alta respuesta ciudadana, el Ayuntamiento de Tampico analiza abrir más módulos especiales de vacunación contra el sarampión en la zona norte, dirigidos a personas de 13 a 49 años, informó Ofelia Cantú Rodríguez, directora de Servicios Médicos Municipales.

La funcionaria señaló que la campaña especial es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud de Tamaulipas, a través del Distrito de Salud para el Bienestar II, y la administración municipal de Tampico.

El módulo instalado en la Plaza de Armas ha registrado una afluencia constante con filas ordenadas y buena aceptación de la población.

“Ustedes ven la gran respuesta que vienen en orden, vienen contentos. Es acercar los servicios médicos de fácil acceso para toda la gente. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde… faltan martes y miércoles y vamos a ver otros puntos… vamos a procurar poner más módulos y ver dónde más, si en la zona norte, para que más personas de allá puedan acudir”

En la Plaza de Armas se han aplicado aproximadamente 750 dosis, en su mayoría contra el sarampión para menores de edad.

Cantú Rodríguez explicó que se da prioridad a la población de 13 a 49 años, mientras que a personas mayores se les recomienda vacunarse contra influenza y neumococo, por su mayor riesgo de complicaciones respiratorias.

“Seguramente en aquel momento hubo brotes de sarampión y quedamos inmunizados… buscamos la mayor cobertura de las personas con mayor exposición y de mayor riesgo… paciente por paciente. Más sin embargo, pusimos todo el esquema de vacunación completo… Si esa persona vive con diabetes puede tener complicaciones de infecciones de vías respiratorias; por eso tenemos influenza y neumococo que los pacientes con diabetes deben de tener, y las personas de la tercera edad”

La directora indicó que el módulo habilitado este domingo en la Plaza Hijas de Tampico registró demanda elevada y cerró a las 6 de la tarde.

La campaña busca cerrar el paso a posibles brotes de sarampión en la región.

La autoridad municipal recordó que la vacunación no es recomendable para pacientes oncológicos o personas con infecciones respiratorias activas.

“Por eso estamos haciendo esta campaña, para que no tengamos ningún caso”, subrayó Cantú Rodríguez.

Los módulos de vacunación en la Plaza de Armas y la Dirección de Servicios Médicos permanecerán hasta el miércoles 18 de febrero.

Las autoridades invitan a la población objetivo a acudir con tiempo, de ser posible, cartilla de vacunación.