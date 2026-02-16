Registro Nacional de Turismo suma a casi 300 prestadores tamaulipecos

El registro es obligatorio por ley, gratuito y funciona como una puerta de entrada a la promoción oficial del sector, además de ser requisito para diversos trámites ante la Secretaría de Turismo

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Para regular y promover a los negocios del sector turístico; el Registro Nacional de Turismo ya integra a cerca de 300 prestadores de servicios de Tamaulipas entre: hoteles, agencias de viajes y tour operadores, informó Omar Villafuerte Sánchez, director de Infraestructura y Desarrollo Turístico en el estado.

El funcionario indicó que la inscripción es sencilla y que los negocios inscritos obtienen un documento que certifica la calidad mínima del establecimiento, lo que les abre la puerta a programas y promoción federal.

“El Registro Nacional de Turismo por ley todos los prestadores de servicios turísticos tienen que estar registrados, es un trámite sencillo, gratuito… tenemos de Tamaulipas casi 300 prestadores registrados… se ven favorecidos en promoción, se expide un documento que certifica la calidad mínima de un establecimiento turístico; de ahí nos vamos a que es el único requisito obligatorio para muchos temas de Sectur federal”.

Para incorporarse, los interesados deben presentar hasta siete documentos, según el giro del negocio.

El funcionario estatal indicó que la plataforma brinda certeza al visitante y eleva los estándares del servicio.

“Básicamente cumplir con su RFC, que tengan su giro de acuerdo a su factura, comprobante de domicilio e INE, formato y fotografías del establecimiento. Esto va a una plataforma de promoción… todo es gratuito… garantiza a los visitantes que es un lugar seguro; uno como turista puede buscar en la plataforma… se genera promoción y calidad”

Villafuerte Sánchez adelantó que se analizan reformas para aplicar apercibimientos o sanciones administrativas a negocios que no se registren, por incumplir la Ley General de Turismo.

“Por ahora no, pero tiene que haber ciertas reformas que ya se están trabajando para que, si hay alguna cuestión, mínimo de apercibimiento para que cumplan con la Ley General de Turismo, que en este caso es un trámite gratuito”

Como parte de la estrategia de integración, el funcionario informó que dialogó con Rodrigo Azcárraga Salazar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, para sumar a más afiliados al registro.