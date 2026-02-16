Será una caliente primavera en Tamaulipas: MT

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con la transición hacia la primavera, Tamaulipas se prepara para enfrentar el periodo más crítico en materia de calor y riesgo de incendios forestales, de acuerdo con información difundida por Meteorología Tamaulipas.

El organismo advirtió que en las próximas semanas comenzarán a registrarse las temperaturas más extremas del año, con valores que podrían rondar o incluso superar los 45 grados centígrados en distintas regiones del estado.

El pronóstico señala que este incremento térmico estará acompañado por baja humedad ambiental y la presencia de aire cálido proveniente del Oeste, condiciones que generan un entorno propicio para la rápida propagación del fuego en zonas rurales y forestales.

Especialistas subrayan que la combinación de calor intenso, vegetación seca y ráfagas de viento eleva considerablemente el índice de peligro de incendios, particularmente en áreas serranas y en predios con acumulación de material combustible.

Ante este escenario, se hace un llamado a la población y a los productores agropecuarios a extremar precauciones, evitar quemas no controladas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades correspondientes.

La temporada primaveral históricamente representa uno de los periodos de mayor vulnerabilidad en Tamaulipas, por lo que la prevención y la respuesta oportuna serán determinantes para reducir afectaciones ambientales, económicas y de salud pública.