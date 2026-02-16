Sicarios con toga y birrete

Cd. Victoria, Tam.- Dos temas de justicia hicieron sinergia al cerrar la semana. Son y serán noticia en días y meses venideros pues coronan esfuerzos de años.

(1) La resolución emitida el pasado miércoles 11 de febrero por el juez séptimo federal adscrito en Reynosa CARLOS ALBERTO ESCOBEDO, anulando el amparo que protegía al exgobernador CABEZA DE VACA, al considerar que el mandato de captura cumple con los requisitos de ley.

(2) En paralelo la inhabilitación del juez federal JUAN FERNANDO ALVARADO difundida el viernes 13 desde la Suprema Corte por el Tribunal de Disciplina Judicial a cargo del Magistrado Presidente de la Primera Sala RUFINO LEÓN TOVAR.

Sanción para ALVARADO por obstaculizar con sus dictámenes la acción de la justicia y actuar de manera parcial, con truculencias jurídicas que permitieron a CABEZA permanecer impune y andar libre sin rendir cuentas, pese al grueso expediente en su contra.

El mismo ALVARADO emitió fallos para impedir la remoción de RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, el fiscal anticorrupción heredado por el gobierno panista y encargado de congelar las denuncias sobre el saqueo del viejo régimen.

Una investigación de la SCJN documentó múltiples irregularidades. Desde 2022 se han recibido más de 37 quejas contra jueces y magistrados federales por brindar protección legaloide al exmandatario.

La impunidad del caso se explica así. Funcionarios de bolsillo alegre, sicarios con toga y birrete disparando amparos a mansalva contra cualquier avance de la fiscalía y de la comisión legislativa encargada del desafuero en la Cámara Baja, emplazado en 2022.

SIN PROTECCIÓN

Ya sin blindaje legal, CABEZA debe enfrentar cargos como delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Quedan también sin amparo cuatro familiares.

Su esposa MARIANA GÓMEZ LEAL; su señora madre MARÍA DE LOURDES CABEZA DE VACA WATTEMBARGER; el hermano JOSÉ MANUEL GARCÍA CABEZA DE VACA, así como la cuñada EVELYN AIMEE RODRÍGUEZ, esposa de ISMAEL, exsenador y actual diputado local.

Conforme al veredicto, serían ya prófugos de la justicia. A los que faltaría por añadir al propio ISMAEL quien, siendo parte del amparo, es considerado tema aparte al no tener (aún) orden de aprehensión en su contra. Detallito que en cualquier momento podría ser subsanado.

Haciendo historia, la orden de arresto contra todo el clan familiar fue girada desde febrero de 2024 por el juez de control del Centro de Justicia Federal en Almoloya ENRIQUE BELTRÁN SANTES, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La misma disposición añade el cargo de defraudación fiscal a los casos del exgobernador y su hermano JOSÉ MANUEL.

NADA NUEVO

Novedad ninguna. En 2021, la FGR había imputado a PANCHO CABEZA por ilícitos semejantes. Delincuencia organizada y lavado de dinero.

En la memoria periodística existe registro de todo ello. Los datos básicos de dicha historia fueron publicados en aquel famoso reportaje que ameritó portada en la revista PROCESO, edición 2301, correspondiente al 6 de diciembre de 2020 (https://tinyl.co/4Kk2).

Investigación que detalla, uno a uno, a los parientes involucrados y su participación concreta en actividades como “retiros y depósitos bancarios millonarios, cobro de intereses de origen desconocido, venta y compra de inmuebles, triangulación de movimientos financieros, facturas irregulares y empresas fantasma.”

Narrativa que consta de un texto central y apéndices adicionales a manera de recuadros, señalando al detalle las propiedades, depósitos y transferencias cuantiosas de origen desconocido que involucran a cada familiar en los negocios oscuros del clan: MARIANA, JOSÉ MANUEL, ISMAEL y hasta el propio JOSÉ RAMÓN GÓMEZ RESÉNDEZ (el “Pepillo”) suegro del exgobernador y padre del senador JR GÓMEZ LEAL.

TELARAÑA JUDICIAL

En cuanto a la “red de complicidad y corrupción” que (según la SCJN) financió PANCHO CABEZA “para blindarse y evadir la acción de la justicia”, importa recordar que el hoy suspendido juez ALVARADO fue uno entre muchos casos.

En octubre de 2022, el Juez Octavo de Distrito FAUSTINO GUTIÉRREZ concedió a CABEZA el amparo provisional para impedir que la fiscalía federal lo pusiera preso por delincuencia organizada, entre otros delitos.

En febrero de 2023, el propio FAUSTINO concedió protección federal para anular la misma orden de arresto.

En junio de 2023, FAUSTINO volvió a hacer de las suyas, amparando de nuevo a PANCHO para impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interviniera sus cuentas bancarias.

Enseguida, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito CARLOS GUTIÉRREZ, OSBALDO LÓPEZ y CARLOS BAUTISTA, entonarían la misma canción. Música para los oídos del prófugo.

El 30 de noviembre de 2023, la jueza del Juzgado Octavo de Distrito ADRIANA YOLANDA VEGA obsequiaría un nuevo amparo contra la referida orden de captura.

Es amplio y complejo el historial de artimañas que ha debido sortear la FGR en la persecución de esta pandilla familiar enriquecida a la sombra del poder y protegida por la telaraña judicial que lucró con la justicia hasta octubre pasado. Tras cuatro años de espera, lo sustantivo apenas empieza.