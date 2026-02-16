Solicita SRE a Estados Unidos extradición de Cabeza de Vaca

Hasta el momento, no hay noticia de que Estados Unidos iniciara el proceso de extradición.

Por. Staff

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Gobierno de México tramitó la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó al Juzgado Séptimo de Distrito de Tamaulipas la presentación de la solicitud a la Embajada de EU en México, aunque no precisó la fecha en que se realizó.

Tampoco se precisa si el trámite lo llevó a cabo con base en la primera orden de aprehensión girada contra el ex Gobernador de Tamaulipas, el 4 de octubre de 2022, o con fundamento en la segunda, que fue librada el 14 de febrero de 2024.

La confirmación de la solicitud de detención provisional a EU es referida en el amparo que el pasado jueves negó el Juzgado Séptimo de Distrito de Tamaulipas a Cabeza de Vaca y cuatro de sus familiares, y fue reportada por el diario Reforma.

Fuentes federales indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió gestionar la solicitud de extradición ante el país vecino del norte, a través de la Cancillería, con base en la primera orden de aprehensión.

Se trata del mandamiento de captura girado en 2022 por delincuencia organizada y lavado de dinero, contra el que Cabeza de Vaca tramitó un amparo que está a la espera de ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).