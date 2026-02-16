Vacunación permanente aumenta 45% en centro de salud

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a acudir y mantener al día su esquema de vacunación como medida preventiva

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La campaña de vacunación en el Centro de Salud de la colonia Enrique Cárdenas mantiene carácter permanente y registra un incremento del 45 por ciento en la afluencia de personas, informó el doctor Simón Gamboa Díaz.

El médico destacó que actualmente cuentan con suficientes dosis para atender la demanda y aseguró que, en caso de agotarse algún biológico, el personal realiza las gestiones necesarias el mismo día para continuar con la aplicación sin interrupciones.

“Es permanente”, reiteró al señalar que la aceptación de la población ha crecido de manera significativa en las últimas semanas.

Sobre los grupos de edad, explicó que acuden personas de todas las edades. Aunque en otros periodos predominaban los menores, ahora se observa mayor participación de jóvenes, adultos y personas mayores que buscan iniciar o completar su esquema.

Como requisito principal, se solicita presentar la Cartilla Nacional de Salud para verificar antecedentes de vacunación. En caso de no contar con ella, el centro de salud la proporciona y revisa si el paciente requiere refuerzo o tiene esquema completo.

“Habrá personas que tienen su esquema completo y no lo requieren, o si requieren el refuerzo. Pero si no la traen y tienen dudas, se la aplican”, puntualizó.

La jornada inicia a las 8:30 de la mañana y concluye a las 7:00 de la tarde. El personal explicó que el centro abre más temprano, pero la vacuna requiere preparación previa para alcanzar la temperatura adecuada antes de su aplicación.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a acudir y mantener al día su esquema de vacunación como medida preventiva para la salud individual y comunitaria.