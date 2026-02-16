VIDEO: Aldo de Nigris sufre aparatosa caída de carro alegórico en Carnaval de Mazatlán

Aldo de Nigris sufrió una caída durante el desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026

Aldo de Nigris vivió un momento inesperado mientras formaba parte del desfile del Carnaval de Mazatlán 2026, luego de sufrir una caída desde lo alto de un carro alegórico. El influencer fitness y ganador de “La Casa de los Famosos México” participaba como invitado especial cuando perdió el equilibrio ante la mirada de cientos de asistentes.

Lo ocurrido fue captado en video por personas que se encontraban presenciando el recorrido y rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales. Las imágenes se volvieron virales y preocuparon a varios, principalmente por la altura desde la que cayó y por la manera en que continuó con el evento después del golpe.

Aldo de Nigris se cae de carro alegórico

En distintos ángulos difundidos en redes sociales se observa que el creador de contenido estaba ubicado en la parte más alta del carro alegórico, el cual estaba decorado con elementos tropicales. Mientras realizaba algunos pasos de baile, se acercó al borde de la plataforma sin sostenerse del tubo de seguridad instalado en la estructura.

Segundos más tarde, el influencer cayó de espaldas y rodó por uno de los escalones del carro. Tras el impacto, permaneció sentado durante algunos instantes, mientras personal del evento y asistentes dirigían la mirada hacia él para verificar su estado.

Después de unos momentos, Aldo de Nigris se puso de pie y siguió participando en el desfile. Aunque en los videos se percibe que presentaba molestias físicas tras el golpe, no se observan lesiones visibles de gravedad en las grabaciones que circularon posteriormente.

El suceso ocurrió en pleno recorrido del Carnaval Internacional de Mazatlán, uno de los eventos turísticos y culturales más importantes de México. Cada año, el puerto sinaloense recibe a miles de visitantes que se congregan para presenciar los desfiles, conciertos y actividades programadas dentro de esta celebración.

Durante el desfile es común la participación de artistas, influencers y figuras del entretenimiento que son invitados a formar parte de los carros alegóricos. En esta edición 2026, Aldo de Nigris era uno de los invitados especiales que desfilaban ante el público.

Reacción en redes sociales tras caída de Aldo de Nigris

Poco después de la caída, el nombre del influencer comenzó a posicionarse entre las tendencias en plataformas como X, Instagram y TikTok. Usuarios compartieron clips desde distintos ángulos y expresaron preocupación por su estado de salud.

Hasta el momento, Aldo de Nigris no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido durante el desfile.

Sin embargo, grabaciones posteriores difundidas por asistentes muestran que continuó saludando y bailando arriba del carro alegórico, lo que indicaría que no sufrió lesiones visibles de gravedad tras la caída.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv)

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR