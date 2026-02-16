VIDEO: Dejó a su esposa e hijos para convertirse en un THERIAN

Antes de convertirse en therian Pablo vivía en Argentina; ahora vive en México y aunque no siente pena en identificarse como un perro dálmata, sí resguarda su identidad para conservar su trabajo

El tema de conversación en los últimos días no ha sido otro que el de los therian, personas que sienten una conexión intensa con algún animal, esto tras la historia de uno de ellos que mordió a una niña o de los casos de veterinarios que cuentan cómo cada vez se acercan a consulta personas que se identifican como therian para buscar ayuda por algún problema de salud.

Pero las historias no acaban con lo anterior, pues incluso comienzan a circular en redes sociales los primeros blogs de cómo vive una persona que se identifica como therian, ya que esta creencia no solo implica el disfrazarse con elementos con los que el sujeto sienta todavía más conexión con alguna especie animal, sino que también implica el comportamiento y el estilo de vida, tal y como le ocurre a Pablo.

Pablo es un hombre originario de Argentina que desde hace un tiempo se mudó a México, dejando atrás su pasado como cabeza de familia, ya que tiene esposa e hijos, para poder tener un comportamiento de un perro dálmata. El caso fue difundido por el tiktoker Carlos Name, quien incluso tuvo la oportunidad de acudir a la vivienda del therian para ver en qué condiciones vive y el resultado ya es viral.

De acuerdo con lo que contó Carlos Name, Pablo es humano con un empleo formal, pero en la intimidad también es un therian que acude al veterinario como si de una consulta médica se tratara, quien se alimenta a base de croquetas, ladra, se rasca y además odia bañarse.

“Ser therian es para él todo un estilo de vida… que lo quiere llevar de tiempo completo”, mencionó en un video viral que ya dividió opiniones en redes sociales.

¿Cómo vive en therian?

Ser therian no solo implica identificarse con alguna especie animal, sino también hacer todo lo posible por comportarse como uno desde la apariencia y rezagos, comportamientos, alimentación y hasta el estilo de vida. Un ejemplo claro es un hombre de nombre Pablo quien se identifica como un perro dálmata que incluso disfruta salir a pasear y jugar.

“Él se llamaba Pablo, lleva dos años identificándose como un therian. Dejó en Argentina a su esposa y a sus dos hijos y ahora vive en México”, comentó Carlos Name al visitar la casa de un therian.

En el video mostró cómo en la alacena únicamente hay postales de croquetas de distintas marcas y sabores, pues el influencer asegura que cuando Pablo está caracterizado de perro esta es su alimentación.

Además, el sujeto tiene una cuidadora, quien habló en su lugar para detallar que el sentirse y caracterizarse como perro, “le da una sensación de control, le da fuerza para enfrentar momentos de estrés, ansiedad o inclusive de soledad”.

Tras dar a conocer este caso en redes sociales, la sección de comentarios se llenó de mensajes como:

El papá de mis hijos con tal de no pagar la pensión.

Desarrollé un tipo nuevo de racismo.

La humanidad ya no puede sostener la vida. El núcleo familiar está roto en la sociedad y eso nos lleva al colapso humano…

Yo me identifico como una persona millonaria y no veo el dinero.

Yo me identifico como un alce, de tantos cuernos que me montaron.

Vengo a confesar que soy therian, siento una gran conexión con las palomas porque me encantan las migajas.

Realmente da miedo.

En el peligro, llama al 911 o a los Paw Patrol.

Una persona therian puede ser humano?

Un therian no solo pasa su tiempo siendo y comportándose como el animal que lo representa, sino que también puede llegar a tener su versión humana con la cual presentarse ante la sociedad. Al menos así lo contó la cuidadora de Pablo, un therian argentino, al tiktoker Carlos Name.

“El señor Pablo tiene una vida normal, no voy a decir qué profesión tiene ni nada, pero sí tiene una vida profesional, o sea, no todo el tiempo está caracterizado como un perro”, explicó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO