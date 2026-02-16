VIDEO: Detienen a aficionado de Chivas por orinar en las gradas del Estadio Akron

Un aficionado de las Chivas Rayadas del Guadalajara generó indignación luego de que fuera captado orinando en las gradas del Estadio Akron durante «El Clásico Nacional» entre el “Rebaño sagrado” y el club América llevado a cabo el pasado sábado 14 de febrero.

En un video captado por uno de los asistentes al evento y posteriormente difundido a través de redes sociales se puede ver al sujeto parado entre una de las columnas del inmueble y las butacas haciendo sus necesidades a plena vista de los demás aficionados.

Posteriormente se puede ver como un elemento de la Policía Municipal de Zapopan sube hasta donde está el aficionado para reprenderlo por la falta, a lo que testigos dijeron haber visto cómo el sujeto terminó siendo escoltado a las afueras del estadio sin que se supieran más detalles sobre alguna posible sanción.

#INDIGNANTE 🔴| Aficionado de las@Chivas fue detenido por orinar en las butacas del estadio Akron. El Chivamión le dicen 😂 pic.twitter.com/lyYkAUxqgn — Libro Negro (@Libro_negro_) February 15, 2026

La grabación se volvió viral en redes sociales en donde diversos usuarios expresaron su indignación al considerarlo como un acto asqueroso y una falta de respeto tanto para el recinto así como para los asistentes y al propio equipo, señalando que no había necesidad de orinarse en las gradas pues el Estadio Akron cuenta con muchos sanitarios.

