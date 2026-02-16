VIDEO: Socavón de 3 hectáreas devora cultivos en Indonesia y se sigue expandiendo

Un video muestra un enorme socavón de 3 hectáreas que sigue devorando cultivos en Aceh Central, Indonesia; los geólogos advierten que el material volcánico y el agua están expandiendo el agujero

En redes sociales circulan fotografías y videos de un gigantesco socavón de casi 30,000 metros cuadrados (3 hectáreas) que no deja de expandirse, el cual mantiene en alerta a comunidades agrícolas al norte de Indonesia.

El fenómeno, ubicado en Pondok Balik, distrito de Ketol, en Aceh Central, ha sido comparado con un sinkhole o sumidero, aunque los expertos advierten que su origen tiene particularidades vinculadas al terreno volcánico de la región.

Según un reporte de CNN Indonesia, la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) confirmó que el socavón presenta características similares a los sumideros tradicionales asociados a terrenos kársticos (formaciones de piedra caliza), pero en este caso ocurre sobre material volcánico.

La directora interina de la agencia, Lana Saria, explicó que aunque los sumideros suelen formarse en piedra caliza, “el incidente en Pondok Balik demuestra que el material volcánico también tiene una vulnerabilidad similar, aunque con un mecanismo ligeramente diferente”, afirmó a dicho medio.

El terreno seguirá inestable, advierten

Las autoridades señalan que el movimiento del terreno no es reciente. Según la Agencia Geológica, la inestabilidad de las laderas, la composición porosa de la toba volcánica (cantera) y la presencia de flujos de riego han contribuido al crecimiento progresivo del agujero.

El lecho rocoso es roca volcánica dominada por toba suelta y porosa, la pendiente es muy pronunciada y casi vertical, y hay drenaje en forma de canales de riego en la parte sur”, detalló Lana Saria.

Dijo que estas condiciones favorecen la filtración y acumulación de agua, especialmente durante la temporada de lluvias, lo que debilita aún más el terreno. La erosión lateral provocada por el flujo constante también ensancha el acantilado o valle, generando desprendimientos y caídas de rocas.

Mientras la causa, es decir, el flujo de agua bajo la superficie, no pueda detenerse, existe potencial de expansión”, advirtió la funcionaria.

Imágenes que circulan en redes sociales y que han sido replicadas por medios locales muestran enormes extensiones de tierra colapsada, con bordes irregulares y pendientes abruptas. En algunos videos se observa cómo campos agrícolas quedan al borde del vacío, mientras agricultores inspeccionan con preocupación el avance del socavón.

🇮🇩 | Un enorme sumidero continúa expandiéndose implacablemente, habiendo ya tragado 18 rai de tierra, y ahora se acerca a la comunidad, a solo 400 metros de distancia en Pondok Balik, Ketol, Aceh Central, Indonesia. pic.twitter.com/EKyCrbCPkV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 16, 2026

El fenómeno lleva dos décadas

La Agencia Regional de Gestión de Desastres de Aceh Central (BPBD) confirmó que el fenómeno no es nuevo. Según declaraciones citadas por la agencia estatal Antara, pequeños agujeros comenzaron a formarse a inicios de la década del 2000.

“Los deslizamientos de tierra han estado ocurriendo gradualmente desde 2004”, explicó Andalika, titular de la BPBD. Y, de acuerdo con la misma fuente, alrededor de 2006 el deslizamiento llegó a cortar el acceso a la carretera Blang Mancung-Simpang Balik, que conecta Aceh Central con Bener Meriah.

El impacto fue tal que entre 2013 y 2014 se llevó a cabo la reubicación de viviendas desde la aldea de Bah Serempah hacia Serempah Baru. “La rehabilitación y reconstrucción se realizaron en tres etapas”, indicó el funcionario.

El área afectada, ya alcanza aproximadamente tres hectáreas y está en una zona agrícola clave para la economía local. La expansión del socavón amenaza cultivos y tierras de producción, además de generar temor entre los habitantes por posibles nuevos colapsos durante la temporada de lluvias.

Vale recordar que Indonesia es un país altamente vulnerable a desastres geológicos debido a su ubicación en el cinturón de Fuego del Pacífico, una región de intensa actividad sísmica y volcánica; pero este caso resalta una vulnerabilidad menos conocida: la posibilidad de que terrenos volcánicos porosos presenten dinámicas similares a los sumideros clásicos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR