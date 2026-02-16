VIDEO: Tiroteo en partido de hockey escolar en Estados Unidos deja al menos dos muertos

Un hombre disparó contra cinco familiares durante un partido escolar en Pawtucket, Rhode Island; dos murieron y tres están graves. El agresor se suicidó.

Un tiroteo en Pawtucket dejó dos personas muertas y tres heridas graves durante un partido escolar de hockey en la Lynch Arena, en Rhode Island; el agresor se suicidó.

De acuerdo con información de medios locales, el responsable fue el padre de un estudiante de último año de la North Providence High School, quien disparó contra cinco integrantes de su propia familia alrededor de las 14:30 horas de este lunes.

El ataque ocurrió en la Lynch Arena, una pista cubierta de patinaje sobre hielo, durante el llamado “Senior Night”, en el que el equipo cooperativo Coventry-Johnston enfrentaba al conjunto Blackstone Valley Schools, integrado por St. Raphael Academy, Providence Country Day School y los distritos públicos de North Providence y North Smithfield.

Víctimas y estado de salud

Fuentes con conocimiento directo del caso señalaron que la madre del estudiante murió en el lugar, mientras que uno de sus hijos falleció posteriormente en el hospital.

Otros tres familiares permanecían en condición crítica en el Rhode Island Hospital la tarde del lunes, confirmó un portavoz de Brown Health. Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de las víctimas.

Captan video del ataque

Un estudiante que abandonaba la arena relató a medios locales que escuchó varios “estallidos” y que, al percatarse de que se trataba de disparos, las personas comenzaron a correr hacia las salidas.

Un video transmitido en vivo del encuentro muestra cómo el juego se interrumpe tras una serie de disparos rápidos, aparentemente provenientes de las gradas. En la grabación se escuchan al menos 14 detonaciones consecutivas, seguidas por uno o dos disparos más aproximadamente 10 segundos después. Jugadores y asistentes abandonan el hielo y las tribunas para resguardarse.

Un empleado de una farmacia Walgreens cercana declaró que varias personas ingresaron al establecimiento en estado de pánico para advertir sobre el tiroteo. El trabajador dijo que llamaron al 911 y cerraron la tienda.

JUST IN 🇺🇸🚨: New video shows the moment sh0ts were fired inside the Dennis M. Lynch Arena ice rink in Pawtucket, Rhode Island, during a high school hockey game, killing a young girl and injuring four others. pic.twitter.com/pI4ZSNFxse — Meme Demon (@MemeDemonMode) February 16, 2026

Gobernador lamenta tiroteo

El alcalde de Pawtucket, Don Grebien, calificó el hecho como “trágico” y lo describió como un “incidente aislado”.

El ataque generó una amplia movilización policial, con vehículos de seguridad rodeando la arena. Tras el tiroteo, un grupo numeroso de jugadores fue visto afuera del recinto, algunos aún con calcetines tras quitarse los patines, antes de ser trasladados.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, exhortó a quienes requieran apoyo emocional a comunicarse al 988, línea de asistencia en salud mental. Indicó que durante la semana se habilitarán recursos adicionales para estudiantes y familias.

Nuestro estado vuelve a estar de luto”, escribió el mandatario en un comunicado, en el que expresó su solidaridad con las víctimas y comunidades afectadas.

Autoridades escolares informaron que todos los estudiantes de Providence Country Day, Johnston y Coventry que asistieron al partido se encuentran a salvo y fueron reunidos con sus familias. También se anunció que se pondrán a disposición servicios de apoyo psicológico.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR