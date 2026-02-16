¡Ya no me ayudes compadre!

TRÓPICO DE CÁNCER/ JESÚS COLLADO MARTÍNEZ

Por. Jesús Collado Martínez

Trópico de Cáncer/Expreso Tamaulipas

16 de febrero de 2026

Una denuncia sin pruebas es libelo. Un libelo, define la Real Academia Española, es un escrito en que se denigra o se infama a alguien o algo. Se diferencia de la calumnia en que esta suele ser difamación oral y el libelo es una difamación escrita. Este es el caso del libro Ni Venganza Ni Perdón recién publicado por Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Meléndez.

Escrito por dos consumados profesionales, tiene una prosa fácil de leer y entender. Se presenta con una metodología que permite distinguir a quien pertenece la autoría de cada uno de los párrafos del libro. En letra cursiva aparece el pensamiento y las reflexiones de Jorge Fernández Meléndez que dan origen a las preguntas que le hace a su contraparte. En tipografía regular aparecen los textos que le corresponden a Julio Scherer en los que articula sus recuerdos, anécdotas, revive su experiencias y testimonios como amigo y colaborador del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

El relato se remonta a los inicios de la carrera política de Andrés, su lucha por ser gobernador de Tabasco, su incorporación a las filas de la oposición, su liderazgo carismático, su discurso político como el instrumento de comunicación que lo conecta con las masas, la transmisión de su ideario en tono de prédica casi religiosa, su convicción pacifista, su vida familiar, sus campañas políticas, el fraude electoral de Calderón en 2006, la campaña contra Peña Nieto en 2012, la fundación de Morena, el triunfo en 2018, la Presidencia desde adentro.

También incluye la descripción de los desacuerdos del autor, Julio Scherer, con algunos funcionarios y su desempeño, como Alejandro Gertz, el Procurador/Fiscal y su trabajo caprichoso, Manuel Bartlett y su ignorancia de la producción de energía eléctrica, Adán Augusto López y su quehacer rijoso como Secretario de Gobernación, Hugo Lopez Gatell y su manejo erróneo de la pandemia, Jesús Ramírez Cuevas y su presencia manipuladora que ha tenido un alto costo político y económico.

En México se conoce como el “huachicol fiscal” al contrabando de combustibles de Estados Unidos hacia nuestro país, y dentro del libro Ni Venganza Ni Perdón hay un texto que se refiere a la relación de Jesús Ramirez Cuevas con Sergio Carmona el llamado “Rey del Huachicol”, quien fuera asesinado, ligado al contrabando de combustible y al financiamiento ilícito de campañas, con presuntos nexos con el narcotráfico. Dice que Carmona fue presentado a Mario Delgado cuando era Presidente de Morena y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador e insinúa que Ramírez Cuevas tuvo que ver en ello, para brindar apoyos económicos en campañas clave, entre ellas la de su amigo personal Américo Villarreal y señala que “la cercanía de ellos (Ramírez Cuevas y Villarreal) está documentada con fotos en redes, actos de campaña y mensajes públicos”.

Ese texto aparece sombreado en gris y delimitado en su inicio y terminación con una línea punteada, por lo que rompe la estructura metodológica del libro y por lo cual no es claro quién lo redactó, no obstante que contiene afirmaciones muy graves sobre temas muy sensibles, que pierden fuerza y seriedad porque no se sustentan ni siquiera en el testimonio de Scherer o Fernández, porque se desconoce si uno o los dos son los autores de la nota o si solo está inserta en el libro y procede de una autoría distinta no especificada.

En esa redacción se afirman cosas que sin duda dañan a las personas mencionadas a partir de vaguedades como “documentos de inteligencia y testimonios señalan”… “según documentos de inteligencia”… “informes reservados del estado mexicano”… “de acuerdo con fuentes consultadas” de los cuales, documentos y fuentes, no se reproducen en forma total o parcial, no se agrega una sola referencia de su procedencia, ni el lugar en donde se pudieran consultar física o virtualmente los datos consignados, como se hace en cualquier ensayo medianamente serio.

La publicación de libro Ni Venganza Ni Perdón de Julio Scherer García y Jorge Fernandez Melendez resulta ser, como el parto de los montes, mucho menos de lo que se esperaba siendo Scherer uno de los personajes más cercanos Andrés Manuel López Obrador durante muchos años. Su libelo se suma a la larga lista de ataques infamantes repetidos obsesivamente por la derecha opositora en contra del gobierno popular que encabezó AMLO, sin ninguna prueba ni referencia de sus afirmaciones acusatorias, ni siquiera el valor testimonial de sus planteamientos más delicados, que se esconde detrás de una redacción mañosa, que no es otra cosa que una válvula de escape en previsión de una posible demanda.

Por su tono y las constantes expresiones de admiración, respeto y lealtad, el libro Ni Venganza Ni Perdón pareciera ser una carta de amor filial y homenaje de Scherer García para su mentor, amigo y “hermano” Andrés Manuel López Obrador, pero leyéndolo bien y de cerca es todo lo contrario porque también lo presenta como un hombre que puede ser fácilmente manipulado por personajes que están en los odios del autor, como Alejandro Gertz Manero, Olga Sánchez Cordero, Adán Augusto López y Jesús Ramírez Cuevas. Un hombre impulsivo, víctima de sus propias decisiones, de poca profundidad, un animal político instintivo, rencoroso y desconfiado, opiniones que seguramente harían exclamar a cualquiera ¡Ya no me ayudes compadre!.