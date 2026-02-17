12 mil dosis disponibles de vacuna doble y triple contra el sarampión en el Distrito de Salud II para el Bienestar

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En unidades médicas pertenecientes al Distrito de Salud II de para el Bienestar de Tampico y Ciudad Madero hay disponibles 12 mil dosis de vacuna contra el sarampión; así lo informó Marco Antonio Robles Mejía, director de la dependencia estatal.

«Siete mil de triple viral y 5 mil de doble viral estamos hablando de 12 mil claro que esas 12 mil que acaban de llegar ahorita están en todos los Centros de salud están teniendo mucha afluencia… Sí, afortunadamente la gente está acudiendo»

Del módulo habilitado por la campaña especial de vacunación contra el sarampión para personas entre 13 a 49 años de edad emprendida por el gobierno municipal en coordinación con el Distrito de Salud para el Bienestar II en Tampico, Robles Mejía dijo que se mantendrá hasta este miércoles 18 de febrero en la Plaza de Armas de 9 de la mañana a 2 de la tarde y ha tenido una amplia respuesta ciudadana.

«De 100 a 200 diarias un promedio al día, dependiendo… Promedio de 150 vacunas diarias en la plaza de Armas y en la plaza Hijas igual. Y. 140,155 de sarampión»

De acuerdo a la autoridad sanitaria, diariamente desde la semana pasada en los módulos de vacunación habilitados en las plazas de Armas e Hijas de Tampico, se aplican hasta 200 vacunas al día de personas en busca de biológico para la prevención del sarampión.

Robles Mejía expresó que la aplicación de biológico contra el sarampión y otros padecimientos se realiza de manera permanente en las unidades médicas del Distrito de Salud para el Bienestar II en Tampico y Ciudad Madero.