Evacuan a familias de edificio en fraccionamiento Los Olivos II donde se registró fuerte explosión

El propietario del departamento se encuentra delicado e intubado en el Hospital General de Tampico.

Por Otilio Núñez.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las familias que habitan el edificio del fraccionamiento Los Olivos II, donde se registró fuerte explosión por acumulamiento de gas la noche del lunes, todos los residentes fueron desalojados y trasladados a un hotel que el gobierno municipal de Altamira facilitó para que pudieran pasar la noche.

El alcalde Armando Martínez Manríquez, acompañado del director de Protección Civil Romel Martínez, se apersonó en el lugar del incidente en donde aseguró que se darían todas las facilidades a los afectados por este lamentable hecho, detallando que durante el martes se realizaría un análisis y peritaje estructural del edificio por parte de especialistas, para verificar si no existe riesgo de desplome y se encuentra habitable para que puedan retornar las familias.

Se confirmó que la explosión se debió debido a un acumulamiento de gas dentro del departamento ubicado en el tercer piso, cuyo residente que vivía solo resultó gravemente herido y se encuentra intubado en el Hospital General de Tampico «Dr Carlos Canseco».

En el sitio además fueron rescatadas varias mascotas que ya se encuentran a resguardo de la Dirección de Protección Animal, mientras que a bordo de un autobús las familias afectadas fueron trasladadas al hotel para pasar la noche.

Como oportunamente le informamos, el lamentable incidente dejó además cuantiosos daños materiales, al ser arrancada prácticamente una pared del edificio, cayendo enceres domésticos al vacío y causando daños al edificio aledaño.