Senado avala el ingreso de 12 militares estadounidenses para ejercicios de capacitación

Doce militares estadounidenses realizarán actividades de capacitación a fuerzas armadas mexicanas entre febrero y julio de 2026

El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que autoriza el ingreso de 12 militares estadounidenses para participar en un ejercicio de “capacitación” conjunta con fuerzas armadas mexicanas.

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 17 de febrero de 2026. https://t.co/vhjzWnBEp9 — Senado de México (@senadomexicano) February 17, 2026

La aprobación se dio minutos después de que la Comisión de Defensa Nacional del Senado autorizara la solicitud enviada por el Ejecutivo federal para que los militares del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos participen en el ejercicio “Capacitación MEXSOF (Defensa)”, que se realizará del 27 de febrero al 15 de julio.

Con 91 votos a favor y seis abstenciones, el Pleno de la Cámara alta ratificó la autorización.

Según el dictamen aprobado, los militares estadounidenses realizarán actividades de capacitación en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México; en el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, en San Miguel de los Jagüeyes, también en el Estado de México, y en la Base Aérea Militar No. 4 de Cozumel, Quintana Roo.

Durante la discusión en comisión, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que se trata de un ejercicio “delimitado, temporal y supervisado”, y sostuvo que el intercambio de conocimientos fortalece la preparación de las fuerzas especiales mexicanas ante “riesgos complejos y transnacionales”.

La senadora oficialista añadió que la autorización se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, “particularmente en la tarea de proteger la seguridad nacional, la defensa y la soberanía de nuestro territorio mexicano”.

Y subrayó que la capacitación no implica dependencia, sino una actuación “con inteligencia y responsabilidad”.

La senadora Alejandra Barrales, del partido Movimiento Ciudadano (MC), pidió mayor información sobre las actividades previstas y solicitó un diálogo con la Secretaría de la Defensa Nacional para conocer la estrategia y alcances del acuerdo.

La autorización ocurre una semana después de que el pleno del Senado de la República avaló, con amplia mayoría, el ingreso de 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para participar en ejercicios de adiestramiento conjunto con fuerzas mexicanas entre febrero y abril en Campeche.

Estas decisiones se dan en medio de tensiones recientes entre ambos países, tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles acciones contra los cárteles mexicanos y los reportes de sobrevuelos de drones estadounidenses en México.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL