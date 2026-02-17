Trasladarían a Ciudad Victoria al herido de la explosión en Altamira

La autoridad municipal solicitó el apoyo directo del secretario de Salud de Tamaulipas.

Por Oscar Figueroa

La Razón

El hombre de 40 años que sufrió quemaduras de tercer grado en la explosión del fraccionamiento Los Olivos 2, sería enviado al hospital de especialidades de Ciudad Victoria una vez que mejore.

Tras una visita al Hospital General de Tampico «Dr. Carlos Canseco», el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez confirmó que se realizaron las gestiones necesarias para que el paciente reciba atención avanzada en Ciudad Victoria.

Debido a la severidad de las lesiones de Erick Rodolfo Félix Delgado, la autoridad municipal solicitó el apoyo directo del secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro.

“Estuvimos en el hospital apoyando a su familia con material quirúrgico, pañales y medicinas que nos solicitaron”.

La movilización hacia el Hospital de Quemaduras se concretará en el momento en que los médicos logren la estabilidad clínica del herido para el trayecto.

“Nos atendió de manera muy diligente y nos dijo que contáramos con el apoyo para el traslado en cuanto el paciente esté estabilizado”.

En el lugar de los hechos, el perímetro permanece bajo el resguardo de la Guardia Estatal.

Esta vigilancia busca garantizar la integridad de los departamentos afectados y la seguridad de los vecinos mientras las autoridades estatales concluyen las labores de campo en la zona del desastre.