VIDEO: «Therian motors», parodian a personas que se «identifican» como motocicletas

Un video compartido en TikTok se hizo viral, luego de que mostrara a gente subiéndose a la tendencia de aquellas personas que se identifican con animales

En días recientes se han popularizado los videos que muestran el curioso estilo de vida «therian», es decir, de personas que se identifican a nivel espiritual o mental con un animal, caminan a cuatro patas mientras portan máscaras o colas que hacen referencia a su «theriotype» y que hacen demostraciones públicas de su forma de expresión.

Así como se ha hecho viral esta clase de contenido, también han comenzado a aparecer parodias que buscan satirizar el estilo de vida «therian», como el compartido por el usuario «Volpattimotors», una agencia de motocicletas ubicada en Rosario, Argentina, que, a manera de una falsa entrevista, presenta a los integrantes del colectivo «therian motors», gente que, supuestamente, se identificaría con esta clase de vehículos automotores.

En el clip, que ya acumula la friolera de 20.7 millones de visualizaciones en TikTok, inicia presentando a algunas personas «disfrazadas» con partes de motocicletas, mientras que el presentador de la entrevista les pregunta cosas como desde cuándo se identifican de esta forma y cuáles son los modelos con los que sienten una mayor afinidad.

¿Son los «therian motors» reales?

Claramente, los «therian motors» no son reales, pues, conforme avanza el sketch, uno de los participantes asegura identificarse con una Mondial 110 desde que tenía 15 años, luego de ver «que tenía bastante potencial». Aseguró también que se encontraba en el taller para recibir «un cambio de aceite». «Que intenten y que le den a 50 kilómetros por hora, no hay problema», declaró ante la solicitud de comentarios para las personas que «se empiezan a identificar con motos y que les da miedo salir».

El segundo dijo sentir afinidad por una «Duke 200» desde chico, ya que siempre le «gustó mucho tomar gasolina», así como «bañarse en aceite». «Ahora vine acá porque se me rompió una llanta y vine a cambiarla», dijo el participante del sketch que lleva ya 2.1 millones de «me gusta» en esta platafforma social de videos cortos.

«Nosotros cuando nos juntamos nos gusta salir a dar vueltas, en la semana cadeteamos y los fines de semana vamos a los estacionamientos a tirar facha. Esa es más o menos la actividad que hacemos durante el día o el fin de semana», explicó uno de los protagonistas de este video humorístico.

A pesar de que, tan pronto como se llega al final del video, se puede identificar que el video es claramente una sátira a la tendencia «therian», en la sección de comentarios hubo personas que preguntaron si se trataba de contenido real o una «burla», otros más cuestionaron por qué se reían de los integrantes de esta comunidad y quienes aprovecharon para sumarse a la temática del clip.

¿Qué son los «therians» y por qué se volvieron tendencia?

Son una comunidad de personas que se identifican a nivel espiritual o mental con un animal no humano, elegido a través de la introspección o del sentimiento de una fuerte conexión con un animal en específico, incluyendo sus características.

Identificarse como un «therian» no representa un peligro para la sociedad, siempre y cuando no se incurra en comportamientos riesgosos para otras personas, o que quienes pertenecen a esta comuinidad tengan señales como aislamiento social, conductas obsesivas o empiecen a disociarse de la realidad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO