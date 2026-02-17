“Ya quedó frágil todo”: Afectada por explosión en Los Olivos 2

Manifestó su preocupación por las condiciones en las que quedó la estructura del edificio y la aparente debilidad de la construcción

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Elizabeth del Carmen Romero, habitante del departamento ubicado justo arriba del sitio del siniestro, relató la incertidumbre que viven las familias tras la explosión.

“Vivo arriba del 12 donde ocurrió la explosión y yo me fui con mi suegra a Jardines de Arboledas y muchos no tienen a dónde irse”.

La afectada manifestó su preocupación por las condiciones en las que quedó la estructura del edificio y la aparente debilidad de la construcción.

“Ya saqué lo necesario, papeles, ropa y las cosas del trabajo y no han dicho nada, ya quedó frágil todo y de por sí no está bien hecho esto y algo que pase se va caer”.

La vecina aclaró que, aunque el inmueble es propiedad de su familia, no mantenía un vínculo cercano con el hombre señalado como presunto responsable del incidente.

“El departamento es de mi esposo y al vecino solo lo conocía de vista”, detalló al acudir por sus pertenencias.