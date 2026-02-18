Indagan los casos de bullying en primaria

La Codhet abrió una investigación por presuntos actos de v¡olencia escolar, mientras en el estado se acumulan nuevas quejas por ac0so

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) inició la integración del expediente por los presuntos casos de bullying denunciados en la primaria María Isabel Mata Alvarado.

La presidenta del organismo, María Taide Garza Guerra, explicó que los padres de familia denunciaron los presuntos actos de violencia física y verbal de un alumno hacia sus compañeros.

“Nosotros lo estamos atendiendo, efectivamente desde que los padres estuvieron ahí presentes; se está haciendo la integración del expediente, se hace las visitas a la institución educativa y se les pide a las autoridades educativas que informen todo lo que tenga al respecto”.

La funcionaria explicó que el proceso se encuentra en etapa inicial en la que debe escucharse tanto a los padres de familia como a los maestros para entender la situación y apoyar a los alumnos.

“Estamos pidiendo informes a las autoridades, tomando todas las declaraciones respectivas”, explicando que una vez que se de una resolución, se emetirán las recomendaciones correspondientes.

La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) comentó que en el estado se han registrado entre seis a ocho quejas de bullying, el más reciente de esta misma semana.

“Esperamos algunas de ellas que se resuelvan a través de los medios de conciliación, haciéndo las reparaciones del daño respectivos”, explicando que se trata de casos de acoso, violencia física, psicológica y violencia en redes sociales.

Apuntó que se han atendido casos de violencia escolar de padres contra maestros, maestros contra padres, contra directores o alumnos, “hay que ver todo un abanico de personas que pueden ser afectadas en ese tema”.

Apuntó que están trabajando de la mano con el departamento jurídico de la Secretaría de Educación de tamaulipas (SET) para dictar medidas cautelares en todos los casos, ponderando los derechos de los menores, físicos, psicológicos y emocionales.