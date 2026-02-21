Adiós a un edificio… ya en la historia

La casa de los Medina, en la esquina del 15 Juárez, quedó por décadas pausada en el tiempo.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

La casa de los Medina, en la esquina del 15 Juárez, quedó por décadas pausada en el tiempo, convertida en una reliquia más del centro de Ciudad Victoria.

En ella se guardaron miles de historias de quienes pudieron vestir y calzar gracias a su sistema crediticio, que muchos aseguran, era solamente de palabra.

Pero no es hasta este 2026 qué su historia terminó, al igual que sus fuertes paredes de piedra y ladrillo, que fueron derrumbadas para ser remplazada por una obra de arquitectura moderna que solo dejará fotos y recuerdos de lo que este edifico representó para muchos.