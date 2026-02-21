Aumento del IEPS impacta consumo y ventas en la zona sur de Tamaulipas

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

El incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) elevó desde el primero de enero los precios de refrescos, cigarros y alimentos procesados en la zona sur de Tamaulipas.

La medida, aprobada el año pasado, busca desincentivar el consumo de productos con alto contenido calórico, pero ha generado ajustes en restaurantes, misceláneas y tiendas de abarrotes.

“Muchos negocios manejan refrescos diariamente, y ahora los consumidores piensan más antes de comprar más de una pieza”, informó Ramón Gómez Narváez, presidente del Consejo Empresarial Comercial y Turístico (Cecotur).

Explicó que el impacto no se limita a bebidas azucaradas, pues embutidos como jamón y salchicha han registrado incrementos considerables en distintos establecimientos.

“En algunos casos el aumento ha sido de hasta 100 por ciento, y eso provoca que ya no se consuma como antes”.

Ante el encarecimiento, dijo que algunas tiendas ofrecen productos de imitación, por lo que recomendó a los consumidores revisar etiquetas y calidad antes de comprar.

Añadió que los productos frescos como carne, pollo, pescado, frutas y verduras no están sujetos a este impuesto, por lo que representan una alternativa saludable y accesible.

El dirigente consideró que las familias han tenido que reorganizar su presupuesto y priorizar gastos básicos frente al alza en productos gravados por el IEPS.