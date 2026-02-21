Cantú es líder en la Liga Santander

Deportivo Cantú sigue en la cima de la Liga Santander

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tras seis jornadas disputadas, el Deportivo Cantú se coloca como líder de la Liga Santander Premier de Ciudad Victoria, de acuerdo con el reporte oficial de la coordinación del certamen.

El conjunto victorense mantiene paso perfecto en el torneo al sumar seis victorias en igual número de compromisos, lo que le permite encabezar la tabla general.

Además, destaca por ser la mejor ofensiva de la competencia con 28 goles anotados y, al mismo tiempo, la mejor defensiva, al registrar únicamente tres tantos en contra.

En la clasificación, Deportivo Mante se ubica en la segunda posición con 16 unidades, mientras que Las Marías ocupa el tercer puesto con 15 puntos, manteniéndose ambos equipos en la pelea por los primeros lugares del campeonato.