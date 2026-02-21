Cita Fiscalía a médico de Yahleel “A”

La Fiscalía Anticorrupción citó a declarar a un médico por presuntas irregularidades en justificantes médicos presentados por la ex funcionaria.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECC), citó a comparecer a uno de los médicos que habría extendido justificantes médicos a la ex Secretaria de Bienestar Social, Yahleel “A” y que fueron presentados para acreditar sus inasistencias a las audiencias ante un juez de control.

Esta acción del Ministerio Público de la FECC, forma parte de diversas acciones que se llevan a cabo dentro de la carpeta procesal 733/2025 que se sigue a la ex funcionaria de la administración del ex Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El Ministerio Público requirió por órdenes del Juez de Control Pedro Alberto Guerrero Hernández, al médico Francisco “M” en calidad de imputado, quien deberá presentarse el próximo miércoles 4 de marzo en las instalaciones de la FECC en Victoria.

El Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, ha señalado inconsistencias en las recetas médicas que la defensa de Yahleel “A” ha presentado para justificar la ausencia de la ex funcionaria en las audiencias.

En las mismas se señala cuadros de infección respiratoria y estomacal, entre otras afecciones, pero el Ministerio Público ha señalado irregularidades entre las fechas y nombres de los médicos firmantes.

Por esta causa se habría abierto una carpeta de investigación por los posibles delitos de falsificación y uso de documentos públicos o privados, así como falsedad de declaraciones ante autoridad judicial.

El médico deberá presentarse con un abogado que lo asista y pueda rendir una declaración formal, en la que se busca determinar si los justificantes médicos fueron expedidos de forma legal o se trató de una simulación para con ello evitar la presentación de la ex funcionaria.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción busca imputar a Yahleel “A” del presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, durante su gestión como titular de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Tamaulipas.