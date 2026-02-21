COMAPA SUR rehabilita línea general de drenaje en la colonia Colinas de Universidad

Los trabajos se desarrollan en la calle Licenciados, entre Médicos y Contadores, donde se sustituirán 100 metros lineales de tubería de 12 pulgadas

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La COMAPA SUR trabaja en la rehabilitación de una línea general de drenaje sanitario en la colonia Colinas de Universidad, en el municipio de Tampico, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura sanitaria y prevenir afectaciones a la población.

Los trabajos se desarrollan en la calle Licenciados, entre Médicos y Contadores, donde se sustituirán 100 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, debido al avanzado deterioro del ducto existente, situación que provocó un hundimiento en la vialidad y requirió la intervención inmediata del organismo operador.

Con esta obra se busca brindar una solución integral al problema, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje, reduciendo riesgos a la salud pública, evitando descargas de aguas residuales y mejorando las condiciones de seguridad y movilidad para vecinos y automovilistas del sector.

COMAPA SUR reiteró que estas acciones forman parte de la atención permanente a una problemática estructural que enfrenta la región, derivada de que gran parte de las líneas de drenaje cuentan con más de 60 años de antigüedad, por lo que se mantiene un programa continuo de rehabilitación para asegurar un servicio eficiente y confiable a la ciudadanía.