Correbasket firma a entrenador español

POR. DANIEL VÁZQUEZ
EXPRESO
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Correcaminos UAT Femenil anunció la incorporación del entrenador español Jordi Vizcaíno como su nuevo director técnico de cara a la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) Femenil.
Vizcaíno cuenta con experiencia dentro del baloncesto profesional femenil en su país de origen, donde ha trabajado en distintas estructuras competitivas, aportando formación táctica y desarrollo de jugadoras dentro de programas de alto rendimiento.
La llegada del estratega europeo forma parte del proyecto deportivo del conjunto universitario para fortalecer su plantel y mejorar su desempeño en el circuito nacional, apostando por una metodología de trabajo con enfoque formativo y competitivo.