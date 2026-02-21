Descubren nueva especie de dinosaurio en desierto del Sahara

Una nueva especie de dinosaurio fue descubierta en el desierto del Sahara, en Níger

Un grupo de científicos desenterraron los fósiles de una nueva especie de Spinosaurus, un enorme dinosaurio, en una zona remota e inhóspita del desierto del Sahara, en Níger.

El ejemplar, nombrado Spinosaurus mirabilis, medía aproximadamente 12 metros, pesaba entre cinco y siete toneladas, con una cresta craneal de 50 centímetros y un hocico alargado, parecido al de un cocodrilo.

Se trata del primer descubrimiento del espécimen en más de un siglo y el lugar donde fue hallado refutaría la hipótesis que lo describe como un animal capaz de sumergirse en aguas abiertas y que atrapaba a sus presas nadando, algo completamente incompatible con el hábitat continental en que los especialistas encontraron los restos.

El trabajo fue realizado por expertos de la Universidad de Chicago, dirigidos por el paleontólogo estadounidense Paul Sereno y el español Daniel Vidal, donde también participaron centros de investigación de múltiples países.

Los resultados fueron publicados en la revista Science, incluyendo el análisis de medidas como el cráneo, cuello y extremidades traseras, lo que sugiere que la evolución del dinosaurio se produjo a lo largo de tres fases, durante un periodo de 50 millones de años.

Las expediciones se remontan al año 2019, cuando hallaron los primeros indicios de una especie desconocida que vivió en la zona hace unos 90 millones de años, en un entonces entorno fluvial y boscoso.

Este Spinosaurus pertenecía a la tercera y última fase de evolución de dicha familia de dinosaurios. Tenía una gran cresta en forma de sable de hoja curva y una estructura dental que funcionaba como trampa para peces, ya que sus dientes entrelazados impedían que las presas resbalaran de su boca. Al mismo tiempo, la posición retrasada de sus fosas nasales le permitían sumergir casi todo el hocico y seguir respirando.

La otra especie conocida, Spinosaurus aegyptiacus, fue nombrada en 1915 a partir de fosiles encontrados en Egipto y se encuentra entre los mayores dinosaurios carnívoros terrestres.

CON INFORMACIÓN DE ALDIALOGO