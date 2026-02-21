El silencio del dirigente que le costó millones al erario

A BARLOVENTO / TOMÁS BRIONES

La omisión —deliberada, aparentemente— de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento (SUTSHA) de Ciudad Madero le costó más de 51 millones de pesos al erario.

Del dinero que los maderenses pagan por concepto de impuesto predial y diversos derechos que deben cubrirse al gobierno local, así como de las partidas que se designen para ello, durante casi 100 meses se pagará medio millón de pesos al sindicato.

No tendría por qué sorprender que la autoridad cumpla con el fallo de un juez en un conflicto que llevó varios años en los tribunales laborales y que debía cubrirse por ley, sin pretexto alguno.

Lo que llevó a esto es lo que debe cuestionarse, casi al mismo nivel que los detalles del acuerdo de pago que se aprobó a regañadientes por varios ediles que previamente no estaban de acuerdo.

Si bien las conquistas laborales son respetadas por las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, más allá del escepticismo y del enojo que causa tener que pagar esa millonaria cantidad, está el hecho de que durante todos estos años la dirigencia del SUTSHA mantuvo un silencio que se convirtió en omisión y, quizá, hasta en complicidad con quienes durante este tiempo se negaron a pagar.

En el fondo de la vieja cultura política mexicana, que no ha cambiado más que de forma, la unión, colaboración o complicidad entre sindicatos que operan como organizaciones oficialistas y los gobiernos suele dejar jugosos beneficios para los agremiados a través de contratos colectivos de trabajo bastante generosos, pero especialmente otorga a los dirigentes canonjías mayores.

Con este contexto, retomar el tema del millonario pago que tendrá que hacer el Ayuntamiento de Ciudad Madero a este sindicato —porque hay dos con contrato colectivo firmado— representará una sangría económica importante para las finanzas municipales, en detrimento de las colonias que dejarán de recibir recursos a través de obras públicas. Sin embargo, es una decisión judicial y sí o sí se tiene que cumplir.

El punto es que, como decía al inicio, el silencio omiso de la dirigencia sindical del SUTSHA que encabeza Azael Jonathan Portillo Alejo tiene mucho que ver con este duro golpe a las arcas municipales.

Desde que inició el conflicto hasta el fallo emitido que obliga a pagar más de 51 millones de pesos, Azael Jonathan fue regidor en dos ocasiones. Luego, cuando heredó la dirigencia del SUTSHA tras el fallecimiento de su padre, Andrés Portillo Villegas, tampoco hizo algo para agilizar la solución al problema.

Por eso surge la sospecha de que el silencio, la omisión y la indolencia del dirigente sindical contribuyeron a que no se solucionara el conflicto con rapidez. De haberlo hecho, de haber exigido e insistido, quizá hoy hablaríamos de un monto notablemente menor al que se tiene que pagar con cargo al erario maderense.

El silencio cómplice, el desinterés y la conveniencia personal también son motivos que hay que considerar cuando se habla del enojo ciudadano y del desacuerdo de regidores por el pago que, insisto, forzosamente se tiene que hacer porque así lo establece la ley.

¿Alguno de los regidores o regidoras que mostraron su rechazo inicial al convenio de pago cuestionó la actitud de la dirigencia sindical? ¿Alguno reparó en que Azael Jonathan controla el sindicato y fue también regidor, cercanísimo a los alcaldes en turno?

¿Alguno cuestionó ese posible conflicto de interés y, pese a ello, la falta de insistencia y efectividad para lograr el pago? ¿Alguno pidió que el sindicato también diera explicaciones sobre esta omisión, sobre este silencio sospechoso?

Debe dejarse claro algo: una cosa son los derechos legítimos de los trabajadores; otra, la forma en que se condujo su representación durante años. Parece que los intereses no son los mismos y las consecuencias para las arcas municipales maderenses ahí están.

EN MADERO, LA PRIMERA INCUBADORA MUNICIPAL DE NEGOCIOS DEL ESTADO

Esta semana, el alcalde Erasmo González Robledo encabezó la integración del Consejo de Mentorías de la Incubadora de Negocios Municipal, que será la instancia que acelere el desarrollo de proyectos ideados por hombres y mujeres locales, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico.

El órgano que estará detrás del trabajo de esta incubadora está formado por representantes del gobierno estatal, universidades y el sector empresarial, quienes trabajarán para crear las condiciones adecuadas que ayuden a fomentar el espíritu emprendedor, la innovación y, por ende, el fortalecimiento económico a través de la generación de empleos.

Hay que destacar que, desde el inicio de la administración, Erasmo planteó que el trabajo del gobierno local no se enfocaría solamente en afianzar las ventajas de Playa Miramar como el principal destino turístico estatal, sino en la diversificación de opciones para fortalecer el comercio y los servicios como parte de una estrategia de diversificación económica.

Con esta Incubadora Municipal de Empresas, Ciudad Madero es el primero en Tamaulipas en contar con este esquema y, hay que decirlo, se debe en buena medida a la gestión hecha por la titular de Desarrollo Económico, Yazmín Santiago Barrios, quien impulsó esta idea y logró el respaldo del alcalde Erasmo González para buscar el apoyo estatal a través de la Secretaría de Economía.

