Entrega Claudia Sheinbaum 60 casas y va por 1.8 millones

Desde Monclova, la Presidenta asegura que Vivienda para el Bienestar será el mayor plan habitacional en la historia; millones de familias reciben alivio en créditos.

Por. Staff

Monclova, Coahuila, 21 de febrero de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó 60 viviendas del desarrollo Colinas de Santiago y afirmó que Vivienda para el Bienestar es el programa más ambicioso del país, con meta de 1.8 millones de casas en el sexenio.

El esquema articula al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) y a la Conavi para atender tanto a trabajadores formales como a personas sin seguridad social.

Además de nuevas construcciones, destacó la reforma para reducir o cancelar créditos impagables: más de 5 millones de acreditados del Infonavit y 400 mil del Fovissste ya reciben descuentos y reestructuras.

En 2026 suman 738 viviendas entregadas en 10 estados; en Coahuila, la meta pasó de 19 mil a 65 mil para el cierre del sexenio.