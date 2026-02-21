Garantiza Armando Martínez apoyo a familias afectadas por explosión en Los Olivos II

Con dictámenes técnicos que descartan riesgo de colapso, el municipio iniciará trabajos de apuntalamiento y rehabilitación

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El gobierno municipal de Altamira, encabezado por el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, continúa brindando apoyo a las familias afectadas por la reciente explosión registrada en un departamento del fraccionamiento Los Olivos II, como parte de las acciones solidarias para atender a la comunidad que sufrió daños en sus viviendas.

Tras contar con los dictámenes técnicos correspondientes, autoridades municipales realizaron una visita al fraccionamiento, donde se determinó que fueron afectadas 16 familias del edificio B, ocho del edificio E y una más del edificio C.

El edil informó que ya se dispone de los dictámenes emitidos por los colegios de arquitectos e ingenieros, así como por Protección Civil y Obras Públicas municipal, los cuales establecen que el inmueble no presenta riesgo de colapso.

“Vamos a comenzar el próximo lunes a cerrar la parte afectada del edificio y apuntalarlo, para que esta área quede en buenas condiciones”, indicó el alcalde, quien agregó que la reparación del inmueble quedará concluida en un plazo aproximado de dos semanas.

En cuanto a las personas lesionadas por quemaduras, se informó que Erick Rodolfo Félix Delgado fue trasladado, con autorización del secretario de Salud en el estado, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, al Hospital Norberto Treviño Zapata, en Ciudad Victoria, donde se atiende a pacientes con quemaduras. Su estado de salud se reporta como estable.

En la zona afectada se mantiene presencia y rondines permanentes de la Guardia Estatal para garantizar la seguridad y el resguardo de los departamentos dañados.

Asimismo, el presidente municipal informó que solicitó al INFONAVIT hacer efectivo el seguro de la construcción del edificio, considerando que los residentes continúan pagando sus viviendas.

“Mientras entramos nosotros, pero solicitamos que se aplique el seguro para que la inversión que hacemos sea recuperable”, señaló.

Las familias que por el momento no pueden habitar sus hogares se encuentran alojadas en un hotel de la zona centro, apoyo otorgado por el gobierno municipal mientras se llevan a cabo los trabajos de rehabilitación de sus departamentos.