Hiere a motociclista por omitir un alto

El lesionado fue conducido a una clínica particular.

Por Alfredo Peña

Fotos de Héctor Perales

EXPRESO-LA RAZON



Un motorista fue conducido a una clínica particular, luego que resulto lesionado en un choque con una mujer conductora.

El percance lo reportaron a las 08:30 horas en la calle Marte, R. Gómez cruce con 18 de noviembre del fraccionamiento Valle de Aguayo.

El motociclista sufrió diversos golpes pero la familia de la responsable actuó de manera inmediata y abordo de vehículo particular lo llevaron a una clínica particular.

El Accidente se registró cuando él manejaba su motocicleta en sentido de norte a sur, mientras que la mujer lo hacía de Oriente, a Poniente y al omitir el alto originó el percance.