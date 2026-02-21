Microbús en reparación se mueve y arrolla a mujer

El vehículo, que estaba estacionado frente a una vulcanizadora se desplazó de forma accidental y arrolló a la víctima en el derecho de vía de Pemex.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un microbús que estaba en reparación provocó la muerte de una mujer de 75 años en la colonia Miramar de Altamira.

El vehículo, que estaba estacionado frente a una vulcanizadora se desplazó de forma accidental y arrolló a la víctima en el derecho de vía de Pemex.

La Dirección de Tránsito informó que el percance ocurrió la noche del viernes 20 de febrero en la calle Cuarta, entre el derecho de vía de Pemex y Alfredo B. Bonfil.

Una de las llantas del microbús pasó sobre el cuerpo de la mujer cuando ella caminaba hacia una miscelánea para realizar unas compras.

La unidad pertenece a la ruta 23 Tampico-Enrique Cárdenas González, cuya base se ubica a unas cuadras de donde ocurrió la tragedia y era reparado cuando se movió a causa de una falla mecánica.

Paramédicos de los Bomberos Voluntarios de Altamira brindaron atención inmediata en el sitio. Tras estabilizar a la lesionada, la trasladaron al Hospital General Dr. Carlos Canseco, pero a los pocos minutos de haber ingresado murió.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Altamira aseguraron al operador del microbús y quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.