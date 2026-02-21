Nueva ruta marítima une a Altamira con Sudamérica

Con el arribo de este primer buque, el recinto portuario amplía su abanico de opciones logísticas.

Por Oscar Figueroa

La Razón

El buque CMA-CGM SAMBHAR llegó este 20 de febrero al puerto de Altamira para inaugurar de forma oficial el servicio BRAZEX.

La embarcación de la naviera francesa CMA CGM realizó su primer atraque en la Terminal de Usos Múltiples 2 de IPM, lo que marca el inicio de una conexión directa con la costa este de Sudamérica.

Este servicio marítimo, conocido como Brazil Express, operará con una frecuencia de una escala por semana. Su objetivo principal es el enlace de las terminales mexicanas con los puertos más importantes de Brasil y la región del Río de la Plata.

A través de un comunicado, las autoridades portuarias indican que la llegada de la embarcación reafirma la posición de Altamira como un punto clave para el comercio exterior.

Con este nuevo itinerario, el puerto ofrece a los exportadores e importadores una vía constante para el flujo de mercancías entre México y el mercado brasileño.

El servicio BRAZEX es una ruta consolidada en la industria naval que optimiza el transporte de contenedores a través del Caribe.

El uso de la infraestructura de IPM para estas recaladas garantiza eficiencia en la carga y descarga de los buques de gran tamaño que integran esta línea.

La presencia semanal de la naviera CMA CGM bajo este esquema de trabajo impulsa la competitividad de la zona y asegura un contacto permanente con los centros de consumo del Cono Sur.