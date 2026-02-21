Piden “revivir” sitios históricos de Tamaulipas para atraer turismo y detonar la economía local

Los vestigios arqueológicos e históricos de Tamaulipas requieren ser vitalizados para atraer turismo y generar desarrollo económico.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Los vestigios arqueológicos e históricos de Tamaulipas requieren ser vitalizados para atraer turismo y generar desarrollo económico, advirtió Octavio Herrera Pérez, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, institución certificadora de guías de turismo ante la Secretaría de Turismo Federal.

Durante la ceremonia de graduación de guías de turistas especializados, Herrera Pérez recordó que la inseguridad frenó el desarrollo de sitios emblemáticos como la presa Las Adjuntas, en el municipio de Vicente Guerrero, que en la segunda mitad del siglo XX atrajo actividades pesqueras y de cacería cinegética, particularmente de paloma de ala blanca.

Señaló que con el paso del tiempo, esos espacios quedaron apagados pese a su potencial turístico.

«Hace falta vitalizar nuestros vestigios arqueológicos y también históricos. Con el paso del tiempo en la segunda mitad del siglo XX la pesca comenzó a despuntar. La presa Las Adjuntas, Vicente Guerrero atrajo campos pesqueros y de la caza de la paloma de ala blanca. Pero la inseguridad los apagó»

También mencionó que los esfuerzos institucionales desde Ciudad Victoria derivaron en proyectos como el Mirador del Ejido Alta Cumbre, el cual dijo requiere mayor vitalidad turística para convertirse en un verdadero polo de atracción.

«Después vendrían los esfuerzos institucionales de Victoria, corazón de Tamaulipas que desembocarían más tarde en el Mirador del Ejido Alta Cumbre que le hace falta mucha vitalidad turística»

Expresó que el programa “Guías de turistas especializados en Tamaulipas: patrimonio, cultura, historia y naturaleza” fue impulsado por interés del gobernador Américo Villarreal Anaya como herramienta para detonar el desarrollo económico del estado.

Se refirió a la importancia de los Pueblos Mágicos de Mier y la ciudad de Tula dentro del horizonte turístico de la entidad.

Herrera Pérez llamó a “ocupar socialmente los espacios con cultura y conocimiento”, al reconocer el trabajo de las certificadoras de la UAT Clara García Sáenz, Ulises Guillén y Abigail Calderón, quienes recorrieron el estado para elaborar un diagnóstico turístico.