Pipa de gas queda atravesada en el Corredor Urbano

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El desprendimiento de un eje en un autotanque de doble remolque generó el cierre parcial del Corredor Urbano “Luis Donaldo Colosio”, en Ciudad Madero.

El incidente ocurrió la tarde de este sábado, la pesada unidad de la empresa «Trans P.P.» quedó varada sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el segundo contenedor de gas LP sufrió una falla estructural en su base.

El eje trasero de la pipa se separó por completo de la carrocería, lo que dejó al remolque inclinado sobre el pavimento.

A pesar de la magnitud del desperfecto, el tanque no presentó fugas ni daños que pusieran en riesgo a la población.

Bomberos y elementos de Tránsito acudieron para resguardar la zona, cerraron uno de los carriles y coordinaron el paso de vehículos para reducir las largas filas de automovilistas.

La autoridad confirmó que el percance solo dejó daños materiales y el susto para el chofer de la unidad.