SAT promete multar y mandar a la cárcel por 3 meses a quienes tengan esta deuda

Conoce los montos y conductas que el SAT castiga con sanciones penales

MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público a través del pago de impuestos. Y tal como establece el Artículo 1 del Código Fiscal de la Federación (CFF) estas están obligadas a contribuir al gasto público según las leyes fiscales.

Por lo tanto, quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales son acreedores a diversos tipos de sanciones. Las penalizaciones pueden ir desde multas económicas, recargos extras, restricciones operativas, consecuencias en el historial crediticio e incluso hasta la cárcel. Todo depende del tipo y de la “gravedad” de la falta que cometa la persona en cuestión.

¿Qué deuda te puede multar y mandar a la cárcel por 3 meses?

En si no sólo se trata de una deuda, sino de un delito como tal, al cual se le conoce como “ Defraudación Fiscal” , reconocido dentro del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que consta de hacer uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

Los supuestos más comunes son:

Declarar ingresos menores a los percibidos realmente

Incluir deducciones falsas o inexistentes para bajar el impuesto a pagar

Omitir la presentación de la declaración anual por más de 12 meses cuando se tiene un impuesto a cargo

El delito de defraudación fiscal se sanciona penalmente:

Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de

$2,236,480 Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de

$2,236,480.00 pero no de $3,354,710 Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado es mayor de

$3,354,710

Cuando no se pueda determinar la cantidad de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión.

El SAT logra récord de recuperación por peso invertido en fiscalización

Es fundamental dimensionar que la amenaza de sanciones penales viene acompañada de una capacidad de detección histórica. Según los informes tributarios más recientes, la estrategia de fiscalización del SAT ha alcanzado niveles de eficiencia sin precedentes.

Al cierre del ejercicio 2024, la autoridad logró una recaudación récord de casi cinco billones de pesos, donde la «recaudación secundaria» —aquella obtenida mediante auditorías y actos de fiscalización a contribuyentes con irregularidades— jugó un papel crucial, incrementándose en un 49.5% en términos reales respecto al año anterior.

Esto significa que por cada peso que el SAT invierte en fiscalizar, recupera más de 220 pesos, demostrando que cuenta con los recursos para identificar los delitos mencionados en la nota.

CON INFORMACIÓN DE INFORMADOR