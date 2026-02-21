Se expande a México

Gullit Peña inició la Gullit Academy en León tras tener éxito en Estados Unidos

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

MÉXICO.- El proyecto formativo Gullit Academy continúa su proceso de crecimiento y recientemente anunció su expansión a León, Guanajuato, donde contempla la creación de un equipo que compita en la Tercera División Profesional, según se informó en una rueda de prensa realizada en días pasados.

La iniciativa es encabezada por Carlos Peña, futbolista originario de Ciudad Victoria con trayectoria en el balompié profesional de México, así como en ligas de Europa y Asia. Tras su etapa como jugador, Peña ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de talento juvenil a través de su academia.

El exmediocampista ya contaba con presencia en Estados Unidos, donde desde hace varios años opera una academia dedicada a la detección y formación de talento mexicano en territorio estadounidense. Ahora, con la apertura en León, busca consolidar y replicar ese modelo de trabajo en el país.

El objetivo del proyecto es brindar una estructura integral que combine formación deportiva, disciplina y proyección competitiva, ofreciendo a jóvenes futbolistas la oportunidad de desarrollarse dentro de un esquema profesional que les permita aspirar a categorías de mayor nivel.