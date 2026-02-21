Servi el nuevo «empleado» de cuatro patas en Altamira

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Servicios Públicos de Altamira ya tiene un nuevo integrante, se trata de “Servi,” un «lomito» que ya forma parte oficial de la plantilla como el primer animal comunitario de la dependencia.

Esta acción nació del trabajo en conjunto con la Dirección de Bienestar Animal, donde la meta es clara: dar una vida digna, cuidados y mucho respeto a los animales que conviven con los trabajadores en las oficinas.

A través de Rossy Martínez Luque, presidenta del Voluntariado Juvenil, Servi recibió su lugar en Servicios Públicos. Ahora, el perrito cuenta con la protección y el cariño de los empleados.

La Dirección de Bienestar Animal invitó para que otras direcciones y los mismos ciudadanos adopten este modelo, al considera que cuidar a los animales de la comunidad es tarea de todos.