SET: Baja matrícula pone en riesgo los turnos vespertinos

El bajo registro de alumnos ya provocó el cierre de un plantel y puso en peligro a cuatro más.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

El turno vespertino en secundarias de la zona centro atraviesa una situación delicada.

La disminución de alumnos ya provocó el cierre de un plantel y al menos cuatro más podrían enfrentar el mismo destino si no se revierte la tendencia en los próximos ciclos escolares.

Durante el ciclo anterior dejó de operar el turno vespertino de la Escuela Secundaria General número 2 “Arquímedes Caballero”, ubicada en el fraccionamiento Valle de Aguayo. La baja matrícula obligó a suspender actividades en ese horario y el personal docente fue reasignado a otras instituciones.

El director del Centro Regional de Desarrollo Educativo en la zona centro, Juan Vital Román Martínez, confirmó el panorama.

“Una secundaria cerró su turno vespertino por falta de alumnos y tenemos por lo menos cuatro más en riesgo si no logramos incrementar la inscripción”, señaló.

Explicó que la preferencia de los padres por el turno matutino ha generado un desequilibrio en la distribución del alumnado. Mientras algunos grupos vespertinos cuentan con menos de 25 estudiantes, en el turno matutino hay salones con más de 40 alumnos.

“Para el docente es favorable trabajar con grupos pequeños porque se brinda atención más personalizada, pero el problema es la sostenibilidad del turno”, puntualizó.

Ante esta situación, los planteles han implementado estrategias para atraer matrícula, como eliminar aportaciones voluntarias, fortalecer el trabajo comunitario o entregar uniformes de educación física.

Aunque el periodo oficial de inscripciones concluyó el 13 de febrero, el registro permanece abierto. Actualmente se reporta una cobertura del 83 % en municipios como Victoria, Llera, Güémez y Casas, mientras los turnos matutinos se encuentran prácticamente saturados.