Si no hay apoyos federales al campo, van manifestaciones: productores de Tamaulipas

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La crisis por la que el campo (no solo tamaulipeco, sino también a nivel nacional) vive desde finales de la década pasada hasta hoy día, vuelve a encender focos rojos entre los miles de productores locales afectados.

Y es que entre precios bajos, grano atorado en bodegas y la falta de apoyos y créditos federales, los agricultores del norte del estado advierten que, si el gobierno de México no atiende sus peticiones, las manifestaciones en carreteras y cruces internacionales serían obligadas en este año.

Así lo dio a conocer a Expreso, Marco Antonio Garza Acosta, líder agrícola en la región fronteriza, quien entrevistado sobre este delicado tema, señaló que la situación es crítica para quienes siembran granos básicos como el sorgo.

Por tanto, fue directo en su declaración de levantarse junto a todo su gremio del norte a fin de meter presión a las autoridades si están no les respaldan con programas y/o beneficios a la siembra.

“Andamos fuertemente golpeados por la comercializaciónde los granos que no quiere salir”, expresó al referirse a los bajos precios y a un mercado que no ha favorecido al productor.

Detalló también que actualmente mantienen grano almacenado sin poder colocarlo en condiciones justas.

Tan solo en su zona, dijo, permanecen entre siete y ocho mil toneladas en bodega, mientras que en municipios como Río Bravo y Matamoros la situación es similar.

A esto se suma el impacto del tipo de cambio y la falta de compradores dispuestos a pagar un precio rentable.

Pero más allá del mercado, el reclamo central es la ausencia de respaldo oficial.

“No hay nadie absolutamente que dé la cara por nosotros”, sostuvo, al asegurar que no existen créditos accesibles ni banca de desarrollo que permita financiar el ciclo agrícola, como ocurría en años anteriores.

Garza Acosta afirmó que más del 50 por ciento de la superficie total en algunas zonas quedó sin sembrar por falta de agua y de financiamiento, especialmente en áreas de temporal.

Y de no registrarse lluvias en las próximas semanas, advirtió, el panorama podría empeorar para quienes sí lograron establecer sus cultivos.

Ante este escenario, el dirigente dejó claro que el sector no descarta acciones de protesta, como ha ocurrido en años recientes cuando la crisis del campo ha llevado a cierres de carreteras y hasta de puentes internacionales en la frontera.

“No nos vamos a quedar cruzados de brazos, hay que manifestarnis. Es la única forma de que esta gente entienda lo que están haciendo”, advirtió.

Para finalizar, destacó que el malestar no es exclusivo de Tamaulipas, explicó, sino parte de una inconformidad nacional entre productores de granos básicos que reclaman mejores precios, financiamiento y políticas claras para sostener la actividad agrícola.