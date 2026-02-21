Sube violencia familiar durante fines de semana

Se registra un promedio de 15 reportes diarios por violencia familiar, con incremento durante fines de semana

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

En Ciudad Victoria se reciben en promedio 15 reportes diarios por violencia familiar, cifra que aumenta durante los fines de semana y refleja la persistencia del problema en colonias y comunidades rurales del municipio.

La secretaria de Bienestar Social, Mercedes Lorena Zapata Medina, informó que la atención se brinda en coordinación con la Guardia Estatal de Género, cuyos elementos participan en recorridos preventivos y acciones de orientación dirigidas a mujeres, adultos mayores y menores de edad.

“Cada semana tenemos el acompañamiento de ellas; visitan a las personas afectadas, las orientan y, en caso necesario, las separan del agresor para garantizar su seguridad”, explicó.

Durante 2025, la dependencia ha canalizado 120 casos a instancias como la Fiscalía y la FENNAM; sin embargo, solo una parte concluye en denuncia formal ante el Ministerio Público.

La funcionaria reconoció que el miedo, la dependencia económica y factores culturales influyen para que muchas víctimas desistan de continuar el proceso legal, pese al acompañamiento institucional.

Autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia a través del 911 para activar la intervención de la Guardia Estatal de Género y evitar que las agresiones escalen.