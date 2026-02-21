Tres heridos por dar vuelta en “U”

Una conductora originaria de Río Bravo que vino a Victoria al sepelio de un familiar provocó costoso accidente con tres personas heridas al salir rumbo a Matamoros

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON

Tres personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, al participar en un fuerte accidente automovilístico ocurrido la tarde de ayer en la carretera a Matamoros, frente al complejo del polideportivo.

El percance se registró el viernes a las 14:00 horas y participaron una camioneta Honda Sienna y una pickup Chevrolet Silverado.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la Sienna intentó dar una vuelta en “U” para retornar hacia Ciudad Victoria, pero al cruzar los carriles centrales —que van de sur a norte— no se percató de la presencia de la Silverado, que circulaba por la vía, y terminó siendo impactada.

El choque dejó la camioneta Sienna prácticamente destruida.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al lugar y dieron el auxilio a la conductora de la Sienna y a su hijo menor, quienes resultaron lesionados.

Asimismo, atendieron a un hombre que viajaba en la pickup Chevrolet Silverado, el cual también sufrió heridas.

El conductor de la Silverado, originario de Río Bravo, relató a este medio: “No supe de dónde me salieron, solamente vi que la camioneta se me atravesó y vino el trancazo”.

Explicó que viajaba con otras dos personas y que son parte de caravana familiar que había acudido a Ciudad Victoria al entierro de una pariente y que al regresar a su lugar de residencia, ocurrió el accidente.

El percance provocó un fuerte congestionamiento vial en la zona, ya que los conductores que pasaban por el sitio no cedían el paso, lo que dificultó la circulación.

Fue hasta después de más de media hora que elementos de la Guardia Nacional llegaron para abanderar el área y agilizar el tránsito.