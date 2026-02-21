Turismo de convenciones impulsa la llegada de más de 570 mil visitantes a Tampico

En lo que va del presente año, se han agendado 27 eventos en el Centro de Convenciones y Exposiciones

Por Cynthia Gallardo

La Razón

El turismo de reuniones se consolidó como uno de los principales motores de la economía local, al atraer durante 2025 a cerca de 570 mil visitantes a la ciudad de Tampico, informó la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya.

La alcaldesa dijo que, tan solo en lo que va del presente año, se han agendado 27 eventos en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, cifra que podría incrementarse hasta 40 al cierre de 2026.

“El año pasado, con el turismo de convenciones, albergamos 40 convenciones en nuestro municipio, con un número de turistas y visitantes de 567 mil 126”

Indicó que el arranque de 2026 mostró un comportamiento positivo en la afluencia turística, impulsado por eventos masivos realizados en la zona conurbada.

“En lo que va del año tuvimos un puente y el Carnaval y hemos alcanzado la cifra de 59 mil 930 visitantes”

Villarreal Anaya consideró que el reciente anuncio de mayor conectividad aérea entre Tampico y Monterrey durante el próximo mundial de futbol fortalecerá la llegada de visitantes no solo en temporada alta, sino a lo largo del año.

Expresó que la administración municipal trabaja en la incorporación de nuevas rutas aéreas que generen más oportunidades para los prestadores de servicios turísticos, particularmente para el sector hotelero, integrado por al menos 35 hoteles en la ciudad.

“Estamos empujando la conectividad porque cada vuelo nuevo es más empleo, más ocupación hotelera y más derrama para Tampico” puntualizó la primera autoridad.