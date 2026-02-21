UAT investiga desalinización de agua como alternativa ante posible crisis hídrica en el sur de Tamaulipas

El rector de la UAT indicó que la institución ha sumado propuestas para mejorar la captación del recurso hídrico y explorar opciones más innovadoras.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Ante el riesgo de que se registre una nueva crisis por falta de abasto de agua potable en el sur de Tamaulipas, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas trabajan en alternativas técnicas, entre ellas la posibilidad de transformar el agua salada en potable mediante plantas desalinizadoras.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, informó que estos planteamientos se han analizado en coordinación con la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, dependencia que encabeza Raúl Quiroga Álvarez.

“Estamos apoyando. La semana pasada me reuní con el secretario, con Raúl Quiroga precisamente, para ver temas generales, pero siempre que se requiere la presencia de la Universidad estamos prestos para ayudar”

“Ya estamos con los empresarios, con nuestro gobernador también y pusimos nuestro granito de arena con ideas que pudiéramos mejorar, sobre todo en el tema de captación de agua o inclusive más novedosas de poder transformar el agua salada en potable… algunas plantas desalinizadoras”

Anaya Alvarado explicó que el uso de plantas desalinizadoras se ha puesto sobre la mesa tanto con el gobierno estatal como con la Iniciativa Privada; no obstante, reconoció que se trata de proyectos de alto costo y con alcances aún limitados.

“Hemos contactado sobre todo en Arabia; daban servicio a 10 mil personas, que es muy poco. Tenemos que buscar salidas a esta problemática”

Dijo que actualmente también se analizan acciones de limpieza y rehabilitación de los mantos acuíferos en la región.

“Ustedes que son del sur saben que aparentemente se ve mucha agua, pero la profundidad no es tanta como se requiere; nosotros como Universidad sí estamos prestos a apoyar, sobre todo con los estudios”

El rector expresó que la Máxima Casa de Estudios mantiene su compromiso de coadyuvar con el gobierno y los sectores productivos para atender la problemática social del desabasto de agua en el sur del estado, aportando investigación, diagnóstico técnico y propuestas viables.